Burkina Faso: Assainissement total piloté par la communauté

Nous avons travaillé sur cette approche ATPC en Indonésie et au Bénin avec des résultats très prometteurs et il n'y a pas de raison que le Burkina Faso ne soit pas aussi un pays leader dans ce domaine, dans les années à venir», a conclu Mme Vincent.

Quant à la représentante-résidente de l'UNICEF au Burkina Faso, Anne Vincent, elle a avoué que l'assainissement repose plus sur les changements de comportement et des habitudes.

C'est dans cette optique que les acteurs de l'assainissement et les responsables de l'UNICEF se concertent le 31 janvier et le 1er février 2017 à Ouagadougou, en vue de mener des stratégies pour améliorer le taux d'accès à l'assainissement dans les villes et les campagnes du Burkina Faso.

Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), organise le 31 janvier et le 1er février 2017 à Ouagadougou, un atelier de déclenchement institutionnel sur l'Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) au Burkina Faso. Des approches innovantes pour mettre Fin à la défécation à l'air libre (FDAL) ne seront pas occultées.

