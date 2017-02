Ile Maurice: La CTSP organise une manifestation ce samedi

Le poste de président du conseil d'administration de la Development Bank of Mauritius (DBM) n'est pas… Plus »

Il a demandé au gouvernement de revoir les Remuneration Orders qui n'ont pas été revus lors du dernier exercice en 2016. Le syndicaliste a aussi attiré l'attention sur des Remuneration Orders qui contiennent des anomalies et il en a donné des exemples. «Un opérateur touche moins d'argent qu'un messenger et un médecin perçoit moins qu'un infirmier !»

C'est Reeaz Chuttoo, secrétaire général de la CTSP, qui a donné les raisons motivant l'organisation de la manifestation. «Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, avait dit que 2017 allait être l'année des travailleurs. Or, on ne voit rien venir», a-t-il affirmé pour justifier l'action de masse proposée.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.