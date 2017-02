Ile Maurice: Bobby Hurreeram - «La mentalité 'faire tam-tam' est révolue»

Le poste de président du conseil d'administration de la Development Bank of Mauritius (DBM) n'est pas… Plus »

En tant que Deputy Chairman of Committees, il fallait que je garde une certaine neutralité au Parlement. Et puis, comme député du gouvernement, il est facile pour moi de m'adresser aux ministres pour régler les problèmes des gens. Je préfère cette méthode plutôt que de faire un show à l'Assemblée. Mais il ne faut pas oublier que je suis intervenu sur le Budget.

Je serai un PPS de proximité. Je m'assurerai que le développement se fasse non seulement dans les villes mais aussi dans les villages. Je m'intéresserai aux laissés-pour-compte. Nous allons combattre la pauvreté. Les gens doivent également savoir qu'ils peuvent se tourner vers le Citizens Advice Bureau (CAB) quand ils ont des problèmes, et pas seulement vers la radio. Le CAB a la capacité de les régler.

Je suis bosseur de nature. Le Premier ministre m'a fait confiance parce que je suis une personne capable d'apporter de bons résultats. Je suis déjà en contact permanent avec les habitants de la circonscription n° 14. On m'a parlé de la nécessité de construire un pont à Chamarel pour lutter contre les inondations. Et beaucoup de projets sous la responsabilité de l'ancien PPS du PMSD, Thierry Henry, n'ont pas été réalisés au n° 12. Je vais devoir débloquer la situation.

J'aurai une rencontre ce mardi avec les ingénieurs ainsi que les officiers de la Road Development Authority et des conseils de district pour mettre au point les stratégies appropriées pour développer ces deux circonscriptions. Nous allons nous assurer qu'il n'y ait pas de doublon entre les projets des collectivités locales et ceux du gouvernement central.

