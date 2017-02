Ile Maurice: Les parlementaires du PTr en mauvaise posture

Le poste de président du conseil d'administration de la Development Bank of Mauritius (DBM) n'est pas… Plus »

Le chef de file du PTr à l'Assemblée nationale nous a répondu : «Nous vivons des temps difficiles. J'accueille favorablement les points de vue différents aussi longtemps que ceux-ci sont constructifs et avant-gardistes et non passifs et stagnants.» Sollicités par l'express, les autres parlementaires joints au téléphone ne diront rien. Du côté du camp des proches de Navin Ramgoolam, l'on affirmera, après coup que «la manifestation était une réussite. C'est tout ce qu'il faut retenir».

«Ezra Jhuboo, Osman Mahomed, Ritesh Ramful et le chef de file Shakeel Mohamed voulaient, d'une part, faire valoir leur statut de parlementaires dans le bureau politique. De l'autre, ceux qui sont au parti depuis des années voulaient continuer à avoir leur mot à dire et c'est normal qu'ils ont soutenu le leader», explique notre source au sein des rouges.

