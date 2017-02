Ile Maurice: Expérimentation animale - L'ONG Cruelty Free International condamne la décision de Maurice

Elle est révoltée. Cela, après que le gouvernement mauricien a donné le feu vert pour l'expérimentation sur les animaux, le 27 janvier. L'ONG Cruelty Free International condamne ouvertement la décision du gouvernement dans un communiqué émis le 31 janvier. Cela infligera encore plus de souffrance aux macaques, qui sont les principaux animaux utilisés comme cobayes, peut-on y lire.

«Autoriser l'expérimentation sur les animaux à Maurice va encore plus ternir la réputation internationale du pays comme île paradisiaque. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour réduire la souffrance infligée aux singes mauriciens et non pas la cautionner en permettant la construction de laboratoires», déclare Michelle Thew, CEO de l'organisme anglais.

«Pas beaucoup de restrictions à Maurice»

Par ailleurs, Cruelty Free International craint que les compagnies européennes de recherche sur les animaux s'installent à Maurice, où il n'y a pas beaucoup de restrictions. Leur but serait d'éviter les critiques des membres du public et d'échapper aux lois de l'Union européenne à ce sujet.

L'organisme souligne qu'il n'y a aucune législation pour protéger les primates. Cela, alors qu'ils font partie de la liste de la Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. D'ajouter qu'il y a d'autres façons de faire des expérimentations, sans pour autant utiliser ces animaux.

En 2015, plus de 7 000 singes mauriciens ont été exportés dans différents pays. Parmi eux, les États-Unis qui sont le plus grand importateur avec 3 994 singes, suivis du Royaume-Uni, qui en a commandé 1 371.