Burkina Faso: Menaces terroristes dans des écoles à Djibo

Le corps enseignant officiant à Nassoumbou, localité située à 45 km de Djibo (Soum) et victime de menaces et d'attaques terroristes a reçu la visite du ministre en charge de l'éducation nationale, Jean Martin Coulibaly, le lundi 30 janvier 2017.

Des individus armés non identifiés ont fait irruption, le mercredi 25 janvier 2017, dans les écoles primaires de Pétega (Circonscription d'éducation de base (CEB) de Diguel), de Pélem-Pélem et de Lassa (CEB de Baraboulé) et ont enjoint aux instituteurs d'enseigner désormais l'arabe en lieu et place du français, langue officielle du Burkina Faso.

Moins d'une semaine plus tard, soit le lundi 30 janvier 2017, le ministre en charge de l'éducation, Jean-Martin Coulibaly est allé témoigner son «soutien indéfectible, celui du gouvernement et du peuple burkinabè» aux enseignants et élèves desdites localités.

A Bouro, tout comme à Nassoumbou, des éducateurs et apprenants éprouvés, la peur au ventre, tentent tant bien que mal d'afficher bonne mine.

Le directeur de l'école primaire publique de Bouro, Lassané Bougouma dit avoir peur pour ses 454 élèves et 9 autres enseignants de l'établissement. Malgré la présence «remarquée» des forces de défense et de sécurité, «ces derniers temps», il a du mal à trouver le sommeil la nuit tombée.

«J'ai très peur et j'ai des insomnies très souvent», a-t-il confié. La même inquiétude hante ses collègues de Nassoumbou. «Nous nous sentons vraiment menacés.Il est très difficile d'enseigner dans ce climat d'angoisse», a relevé un enseignant en poste dans la localité.

Les parents d'élèves, aussi anxieux, partagent l'inquiétude des enseignants. Pour Amadou Maïga, si le maître «n'a pas l'esprit tranquille, il ne peut pas donner une éducation de qualité à un enfant».

Une cellule psychologique pour la prise en charge des victimes

Le ministre en charge de l'éducation nationale, Jean Martin Coulibaly a dit comprendre l'état d'esprit du corps enseignant. Toutefois, «nous ne pouvons pas reculer devant ces gens. Le terrain de l'éducation ne peut pas leur être abandonné. Si nous cédons, ce sont eux qui prendront notre place», a-t-il martelé.

De l'avis du ministre Coulibaly, il est «extrêmement» important de continuer le combat contre l'obscurantisme, dont les enseignants sont le fer de lance. «L'école burkinabè est laïque, cela est indiscutable. L'éducation constitue, à moyen et long terme, la réponse appropriée contre le terrorisme», s'est-il convaincu.

Il a exprimé à ses vis-à-vis, sa compassion pour le traumatisme subi et traduit sa fierté pour le travail abattu au quotidien.

Afin de permettre aux éducateurs et aux élèves de poursuivre sereinement l'année scolaire, un dispositif sécuritaire a été déployé et renforcé autour des écoles de la localité, a-t-il affirmé.

Sur la même lancée, il a annoncé la mise en place «immédiate», en partenariat avec le département de la Santé, d'une cellule psychologique pour la prise en charge de ceux qui ont été agressés ou affectés par les actes des djihadistes.

«Ils doivent pouvoir bénéficier du soutien nécessaire pour évacuer la peur, le stress, la psychose et l'insécurité que cela met dans les têtes. Il est important que vous puissiez en parler, afin de retrouver la sérénité d'antan», a-t-il indiqué.

L'occasion faisant le larron, le ministre Coulibaly a également échangé avec les services déconcentrés de son département sur leurs préoccupations, dont l'essentiel a porté sur les questions sécuritaires.