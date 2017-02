Burkina Faso: Conférence de presse d'avant match

La traditionnelle conférence de presse d'avant-match a vu passer Paulo Duarte et Bakary Koné d'un côté et Hector Raul Cuper et Hicham Al hadary de l'autre. Burkinabè comme Egyptiens ont manifesté leur ferme volonté à remporter le match et se qualifier pour la finale.

C'est le sélectionneur burkinabè et son défenseur et vice-capitaine des Etalons qui ont été les premiers à passer à la casserole des journalistes. Duarte comme à son habitude, a su mêler ton humoristique et sérieux pour entretenir les médias. Le technicien portugais n'a jamais cherché à tirer la couverture à lui, préférant mettre au-devant, le collectif de son équipe. "C'est une demi-finale et c'est spécial pour moi. Mais le plus important c'est de penser au collectif.

Le principal est de savoir qu'il y a une place pour disputer la finale et c'est cela notre grande mission”, a sobrement répondu Duarte, quand on lui a posé la question s'il se sentait fier d'arriver à ce stade de la compétition. Son joueur Bakary Koné dit le "Général Bako” n'a pas non plus chercher à voiler l'ambition des Etalons, même si le groupe veut toujours avancer masqué : "Pour nous, cette demi-finale n'est pas un match de plus. On savait qu'une fois à la CAN, il fallait bien disputer ces genres de rencontre. Mes coéquipiers et moi sommes pressés à en découdre pour arriver vite en finale, ce qui est notre objectif”, a glissé le défenseur central burkinabè. Pour Paulo Duarte, son équipe sera face à une grande formation d'Egypte, le pays le plus titré dans cette compétition avec 7 succès. Même si la génération dite dorée est partie, il reste encore trois vestiges dont le portier Al Hadary. Mais l'ADN du football égyptien est toujours là a fait remarquer la tête pensante de l'équipe burkinabè.

Hector Raul Cuper, le sélectionneur des Pharaons n'a pas non plus tari d'éloges à l'égard des Etalons sans pour autant renoncer à une place en finale. "C'est un danger pour un entraîneur de sous-estimer son adversaire. Nous connaissons bien l'équipe du Burkina Faso même si elle n'a pas un palmarès aussi éloquent que celui de l'Egypte. Mais nous, nous avons vu ce qu'elle a pu développer au long du premier tour en éliminant même des équipes qui étaient plus huppées qu'elle et en produisant un football séduisant". C'est une bonne équipe et c'est son droit aussi d'avoir les mêmes ambitions que nous qui est d'arriver en finale. Mais ce ne sera qu'au résultat final que nous pourrions savoir quelle est l'équipe qui aura nourri le plus d'ambition”, a glissé subtilement le sélectionneur égyptien.

Pour le vétéran Hicham Al Hadary, le groupe est très jeune mais il est déterminé à gagner le match et les joueurs n'ont pas besoin de moi pour que je leur rappelle cela. Nous avons tous cette détermination et cette loyauté envers notre pays et je n'ai pas besoin de le leur souffler dans les oreilles. Dans cette rencontre, il y aura un match dans le match entre la vedette égyptienne, Mohamed Salah et l'étoile montante burkinabè, Bertrand Traoré et Duarte a visiblement souhaiter que sa star naissante soit meilleure que Salah pour éclipser la vedette égyptienne. Pour Duarte également, le fait de rester à Libreville et y prendre des repères est un léger avantage même si une équipe comme le Sénégal est aussi resté jouer toutes ses rencontres à Franceville avant de prendre la porte dès les quarts de finale. Mais pour le technicien portugais, l'avantage majeur est la présence de la forte colonie burkinabè à Libreville pour pousser son équipe à la victoire. Rappelons que la rencontre sera officiée par un trio sénégalais avec comme arbitre central, Malang Diedhiou et qui aura pour assistants, Djibril Camara et Malick Samba.