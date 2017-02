Algérie: Près de 2.000 entreprises accompagnées par le Fonds de garantie des crédits aux PME

Rappelant que le Fgar est doté d'un capital de trois (3) milliards de dinars, M. Khalef a fait savoir qu'il envisageait un vaste déploiement de cet établissement financier et une augmentation de son capital afin d'atteindre une plus grande efficacité sur le terrain.

Selon lui, le Fgar peut assurer la garantie entre 10% et 80% du montant du crédit demandé par une PME pour des sommes allant de 4 millions DA à 100 millions DA, et ce, en prenant en considération les critères du risque de l'entreprise et le nombre des postes d'emploi créés.

M. Khalef a indiqué qu'en plus des crédits d'investissement à moyen terme, ce Fonds commencera prochainement à garantir non seulement les crédits-bails (leasing) mais aussi les crédits d'exploitation que les banques rechignent à accorder, alors qu'ils contribuent au développement des PME.

Placé sous tutelle du ministère de l'Industrie et des mines, le Fgar a pour objectif principal de faciliter l'accès aux financements bancaires à moyen terme afin de soutenir le démarrage et l'expansion des PME en garantissant leur financement auprès des banques.

Alger — Le Fonds de garantie des crédits aux Petites et moyennes entreprises (Fgar) a accompagné près de 2.000 PME depuis son entrée en activité en 2004 et a contribué à la création de 60.000 emplois, a indiqué mardi à Alger son directeur général, Abderraouf Khalef.

