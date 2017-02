Algérie: Salon des études supérieures au Royaume-Uni à Alger

Alger — British Council Algérie a organisé mardi à Alger le Salon des études supérieures au Royaume-Uni, une manifestation destinée aux jeunes algériens qui souhaitent poursuivre leurs études en Grande-Bretagne.

Cette seconde édition qui enregistre la participation de 5 établissements britanniques de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de la langue anglaise a permis à des jeunes algériens de s'enquérir des offres de formation et d'études au Royaume-Uni ainsi que les possibilités d'obtention de bourses et des procédures d'inscriptions.

La Directrice de British Council Algérie, Sandra Hamrouni, a indiqué que "ce Salon offre aux jeunes Algériens l'opportunité de mieux s'informer en s'adressant directement aux représentants des universités britanniques ici présents pour s'informer sur les conditions d'inscription, l'évolution du cursus et les conditions de vie dans les campus".

"Cette exposition contribue et complète nos autres activités dans le secteur de l'enseignement supérieur, notamment la collaboration entre les deux pays qui verra la formation, au Royaume-Uni, d'ici à 2020 de 500 doctorants algériens en langue anglaise dans plusieurs spécialités", a souligné la responsable.

Elle a évoqué aussi, "le projet actuel financé par le gouvernement britannique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, visant à développer des compétences pour l'employabilité, y compris la maîtrise de la langue anglaise, des étudiants algériens ici en Algérie".

Relevant que l'édition précédente avait enregistré environ 400 visiteurs, la Directrice de British Council Algérie a indiqué qu'elle "travaillera pour accroître la participation du secteur universitaire britannique dans les éditions à venir en lui fournissant plus d'information sur l'Algérie et en travaillant avec les ministères et les écoles pour promouvoir les avantages d'étudier en Grande-Bretagne".