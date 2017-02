Algérie: Constantine - Hisser la représentativité féminine dans les rangs de l'UGTA à plus de 30%

Selon M. Rahma, cet accord "important" pour la centrale syndicale est attendu incessamment et verra également l'implication de l'inspection du travail qui aura comme mission de suivre l'application de cet accord avec les différentes sections syndicales, en aidant notamment les femmes actives à s'organiser d'autant que "ce sont elles qui rencontrent le plus de problèmes" sur leurs lieux de travail.

Cette même source a fait état, en outre, de la participation des femmes actives aux assemblées générales électives et dans les congrès des UL dans le cadre du renouvellement des structures de l'UGTA au niveau de la wilaya de Constantine, issues de divers horizons comme la formation professionnelle, la protection sociale, Algérie poste et plusieurs autres secteurs d'activité.

Ce responsable a fait également savoir que le comité de wilaya des femmes travailleuses et les commissions de femmes installées au niveau des UL travaillent de concert avec la commission de wilaya pour mener des campagnes au niveau des entreprises et des administrations en faveur de l'adhésion des femmes au sein de l'UGTA.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.