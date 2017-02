Algérie: Les imams sont appelés à exploiter les réseaux sociaux pour véhiculer le discours de la mosquée

Le ministre avait auparavant inauguré le nouveau centre culturel islamique d'une superficie de 1.600 m2, disposant de salles d'expositions audiovisuelles, de lecture et d'activités ainsi qu'un laboratoire de photographie et dont la réalisation a nécessité un investissement de 82 millions DA.

Selon Mohamed Aissa, toutes les institutions de l'Etat demeurent mobilisées pour protéger le référent religieux national, tout en garantissant les principes constitutionnels consacrant la liberté de conscience et de religion et d'exercice des cultes autres que musulman qui traduit le profond respect de l'Algérie pour toutes les religions révélées.

M'sila — Les imams sont appelés à exploiter les réseaux sociaux pour véhiculer le discours de la mosquée et communiquer avec les jeunes afin de les protéger des "influences négatives", a indiqué mardi le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, au deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya de M'Sila.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.