Burkina Faso: Gestion des approvisionnements pharmaceutiques

Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Mais elle a été reprise dès 2016 et a été restructurée pour offrir une formation plus adaptée aux réalités du terrain, selon le président du comité pédagogique, Pr Pierre Guissou.

Et le coordonnateur du DIU-GAPH, Pr Issa Somé de renchérir pour préciser que la formation diplômante a été instituée justement pour former les professionnels de santé et particulièrement les pharmaciens à gérer le circuit du médicament.

« Cette année, nous avons enregistré près de 80 dossiers venant de 12 pays... c'est finalement ces candidats provenant de 8 pays d'Afrique sub-saharienne qui ont été retenus », a-t-elle souligné. Une notoriété qu'elle a liée à la pertinence du programme et la qualité des formateurs, une cinquantaine d'enseignants d'université, de personnes-ressources et d'experts.

Jusqu'au 25 février prochain, 54 apprenants (des pharmaciens professionnels pour la majeure partie) se feront le devoir de maîtriser des modules portant sur les produits pharmaceutiques liés aux programmes de santé prioritaire (VIH, paludisme, tuberculose, nutrition et santé de la reproduction), condition sine qua non : pour disposer du parchemin.

