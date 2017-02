Cote d'Ivoire: Après la démission de Michel Dussuyer - Eléphants, un nouvel entraineur oui, mais... .

Sinon, ce sera peine perdue. Au pire, on pourrait manquer le rendez-vous du mondial russe 2018, faute de n'avoir pas été courageux à faire le bilan de la débâcle de la Can 2017.

Cela a permis un nouveau départ et a conduit les Eléphants, sous l'ère Jacques Anouma, d'amorcer une belle pente pour faire aujourd'hui des Eléphants, une sélection redoutable et respectée. Doit-on appliquer le même mode à présent ? Tout dépendra de la volonté des présidents de clubs.

La raison de cette élimination est profonde et il faut crever l'abcès que nous avons de l'amour pour notre pays et de l'intérêt pour notre football. Situer les responsabilités avant de repartir de plus belle.

