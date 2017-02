Burkina Faso: Sidwaya - Le ministre Bougouma apporte du matériel informatique à l'entreprise

Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

A la fin de sa visite, le ministre des Infrastructures a salué et félicité le premier responsable et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur dévouement au travail ainsi que leur professionnalisme dans le métier.

Par ailleurs, le DG a traduit sa gratitude et sa reconnaissance à M. Bougouma, tout en lui souhaitant qu'il puisse avoir toute l'énergie, la santé et les ressources d'inspiration nécessaires pour pouvoir continuer à exécuter ses missions.

En effet, a confié M. Zida, c'est dans sa vision de transformer les représentations de l'institution dans les villes de Koudougou et de Tenkodogo en directions régionales et au regard du minimum (matériel informatique et roulant, et équipement d'imprimerie) dont a besoin ce projet, qu'il a entrepris cette démarche.

Car, à ses dires, au niveau de l'entreprise, les besoins en matière d'ordinateurs, imprimantes... vont crescendo. «Il vient comme le père Noël pour nous aider à résoudre un certain nombre de préoccupations et cela nous va droit au cœur», s'est réjoui M. Zida.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.