Cote d'Ivoire: Le procès des «disparus du Novotel» reporté au 21 février

En Côte d'Ivoire, le procès des « disparus du Novotel » à peine ouvert, mardi 31 janvier, devant la cour d'assises a été reporté au 21 février. Sur le banc des accusés : dix Ivoiriens, la plupart des militaires comme le général Dogbo Blé (ex-patron de la garde républicaine de Laurent Gbagbo, soupçonné d'être le commanditaire de cette expédition punitive à l'hôtel Novotel du Plateau), accusés de l'enlèvement et de l'assassinat de quatre hommes en pleine crise post-électorale en 2011.

Cette journée perdue pour les familles des victimes aura au moins eu le mérite de permettre aux amis et aux parents du général Dogbo Blé de venir saluer l'homme accusé de l'assassinat de deux Français (le patron du Novotel Stéphane Frantz Di Rippel et Yves Lambelin, directeur général de Sifca), et de deux collaborateurs (le Malaisien Chelliah Pandian et le Béninois Raoul Adeossi), pendant les violents évènements de la crise postélectorale.

Le procès des « disparus du Novotel » va être reporté au 21 février, car explique le président de la cour d'assises de Yopougon, certains accusés ne sont pas dans le box ce matin-là pour des raisons matérielles.

Vers un report tardif ?

Tandis que maître Pierre-Olivier Sur, l'avocat de la famille du directeur du Novotel, Stéphane Frantz Di Rippel, demande un peu plus de précisions et surtout insiste pour que le report ne soit pas trop tardif pour des familles éplorées. Celui-ci se fait sèchement remettre à sa place par le président de séance qui l'interrompt en le semant de se présenter.

« Aujourd'hui dans le box des accusés, tous les accusés n'étaient pas là. Et je constate qu'à chaque fois, chaque renvoi, et tout à l'heure vous l'avez tous constaté, ça donne l'occasion au général Dogbo Blé de saluer ses fans, d'être acclamé comme un chef de guerre », explique maître Pierre-Olivier Sur.

« L'erreur est humaine »

Pour l'avocat de la défense du général Dogbo Blé et de ses neuf co-accusés, il y a comme un cafouillage. « Après cinq ans, ce dossier n'est pas en état. Quand on sait qu'un dossier n'est pas en état, on ne fait pas venir au jugement. En principe, 15 jours avant, ces accusés doivent être interrogés sur leur identité. Donc on s'aperçoit qu'ils n'ont pas d'avocat. On dira que l'erreur est humaine, mais elle est très grave cette erreur », précise maître Mathurin Dirabou.

L'erreur est humaine jugent les avocats des deux parties. On verra le 21 février si la justice ivoirienne persiste en la matière.