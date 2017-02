Burkina Faso: Etat de l'environnement au pays

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD) a tenu les 30 et 31 janvier à Koudougou, un atelier national de validation du quatrième Rapport sur l'état de l'environnement (REEB 4) au Burkina Faso.

La mise en œuvre des stratégies nationales pour l'environnement et le développement durable requiert des informations sur l'état des ressources naturelles, ainsi que la capacité d'identifier les changements environnementaux et de les suivre par des indicateurs de performance.

Connaître l'état actuel de l'environnement et des problèmes y relatifs, s'avère donc indispensable et devrait constituer un préalable aux processus décisionnels et aux mécanismes opérationnels en matière de préservation et de gestion durable de l'environnement.

Afin de réaliser un tel idéal au Burkina Faso, il a été élaboré et validé respectivement en 2002, 2009 et 2013, les premier, deuxième et troisième Rapports de l'état de l'environnement au Burkina Faso (REEB).

Ces rapports constituent des documents de référence pour l'information environnementale, pour la planification des actions et programmes touchant à l'environnement.

Ils font l'état des lieux et le point sur les actions mises en œuvre en vue de la préservation de l'environnement.

Aussi, les différentes conférences sur le volet environnement qui se sont succédées en mars 2002, juin 2005, décembre 2009 et décembre 2013, ont toutes réaffirmé à travers des recommandations, l'élaboration régulière de ce type de rapport, en ce sens qu'il est un document de synthèse des informations sur l'environnement, un instrument permettant d'améliorer la diffusion et l'accessibilité de l'information environnementale, un outil privilégié de suivi/évaluation de la politique environnementale, un outil de coordination interinstitutionnel et enfin, un outil de comparaison internationale.

C'est fort de cela que le quatrième rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso a été élaboré par un groupe de sept experts en la matière dont le principal est l'ancien ministre en charge de l'environnement, Fidèle Hien.

Un outil pour améliorer la gestion des ressources

Un rapport dont la validation intervenue à Koudougou a été rendu possible grâce à l'appui financier du Programme d'appui au secteur forestier (PASF) du ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique.

L'objectif global de l'atelier de Koudougou était tout naturellement d'examiner et de valider le rapport de synthèse du REEB 4, proposé par le groupe d'experts.

Il s'est agi pour les participants venus de différentes structures du département en charge de l'environnement d'amender le rapport de synthèse sur la forme et sur le fonds, de formuler des propositions d'amélioration du rapport de synthèse, et de permettre aux consultants de s'approprier les résultats de l'atelier pour la finalisation du REEB 4.

En procédant à l'ouverture de l'atelier, la secrétaire permanente du conseil national pour le développement durable, Haoua Sary, a soutenu que la gestion efficace des ressources naturelles s'inscrit en bonne place dans les grands axes de développement que le Burkina Faso s'est fixé.

Selon elle en effet, le Burkina Faso, pays dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles, se doit de se doter de moyens devant lui permettre de mener un meilleur suivi de ses ressources en vue de proposer des méthodes de gestion qui puissent assurer leur durabilité.

De ce fait, connaître donc l'état actuel de l'environnement et les problèmes y relatifs, s'avère indispensable et constitue un préalable indispensable aux processus décisionnels et aux mécanismes opérationnels en matière de préservation et de gestion durable de l'environnement, d'où les rapports sur l'état de l'environnement qui se réalise régulièrement depuis 2002.

Pour ce quatrième rapport, elle a indiqué qu'elle sera d'une grande importance pour le secteur de l'environnement au Burkina Faso.

Aussi, elle a renouvelé ses remerciements au Programme d'appui au secteur forestier (PASF) et au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à travers le projet ANCR2, pour leurs contributions combien inestimables à l'élaboration du quatrième rapport.