Algérie: Une cache contenant 52 caisses de munitions découverts près des frontières à Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Alger — Une cache contenant 52 caisses de munitions et 1.449 balles de calibres 23 mm ont été découverts lundi lors d'une patrouille de fouille près des frontières à Bordj Badji Mokhtar, effectuée par détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignement, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, hier 30 janvier 2017, lors d'une patrouille de fouille près des frontières à Bordj Badji Mokhtar/6°RM, une cache contenant 52 caisses de munitions et 1.449 balles de calibres 23 mm", a précisé la même source.

Par ailleurs, d'autres détachement ont arrêté à Boumerdès/1°RM deux éléments de soutien aux groupes terroristes et ont détruit à Skikda/5°RM un atelier de fabrication de bombes artisanales, a ajouté le communiqué du MDN.

Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de douanes ont appréhendé à Sidi Bel-Abbès/°RM, trois narcotrafiquants en leur possession 197 kilogrammes de kif traités, tandis qu'une quantité s'élevant à 6,4 kilogrammes a été saisie à Bechar/3°RM.

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, des détachements de l'ANP ont appréhendé 10 contrebandiers et saisi 6,3 tonnes de denrées alimentaires, 2.000 litres de carburants, 5 groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire.

D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Bechar, Adrar, Ouargla et In Guezzam, 38 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines.