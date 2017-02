Maroc: L'Exposition internationale des ARTs plastiques à Marrakech, un espace d'échange entre les artistes

La première édition de l'Exposition internationale des arts plastiques, qui se déroule à Marrakech, constitue un espace d'échange d'expériences et d'expertises entre les artistes marocains et étrangers appartenant à plusieurs écoles d'arts plastiques.

Cette exposition, organisée du 28 janvier au 6 février, constitue une occasion offerte aux différents artistes pour partager leurs expériences et expertises en matière de techniques et de méthodes utilisées, a déclaré à la MAP Rachid Mortaki, président de l'Association marocaine d'arts plastiques et d'échange des cultures, initiatrice de cet événement.

Cette rencontre internationale a été marquée par le choix d'un artiste plasticien parmi les participants qui procédera à la réalisation d'un tableau dédié à l'une des associations qui s'occupent des enfants, en vue de développer la fibre artistique chez les jeunes générations, a indiqué M. Mortaki.

Il a, en outre, souhaité que le programme des prochaines éditions de cette exposition soit plus riche, à travers l'organisation de plusieurs activités parallèles, notamment des ateliers d'art et des peintures murales dans certaines rues de la ville ocre. Cette édition connaît la participation de 31 artistes issus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Irak, de France, d'Italie et de Russie.

Fondée en février 2013, l'Association marocaine d'arts plastiques et d'échange des cultures organise plusieurs activités artistiques, dont des ateliers dédiés aux enfants et aux jeunes talents. Elle s'assigne pour objectifs de renforcer l'esprit d'initiative et de solidarité entre les artistes peintres marocains et étrangers et d'améliorer les façades et espaces des villes relevant de la région de Marrakech-Safi. Elle a également pour but de promouvoir le patrimoine culturel et artistique marocain et d'ancrer les valeurs de paix et de tolérance à travers l'art.