Cameroun: Crise anglophone - Le procès des leaders s'ouvre aujourd'hui

Ils comparaîtront au tribunal militaire de Yaoundé pour hostilité à la patrie et sécession, entre autres.

L'audience qui s'ouvre ce mercredi au tribunal militaire (Tm) de Yaoundé mettra sur le banc des accusés des leaders du consortium de la société civile qui étaient autour de la table lors des négociations dans le cadre de «la crise anglophone».

Les noms Fontem Afoteka'a Neba et Felix Nkongho Agbor Balla, tous deux respectivement président et secrétaire général du consortium de la société civile du Cameroun occidental (Crcsc), sont cités à plusieurs reprises dans une communication du ministre de la Communication, qui rendait publique l'interpellation des acteurs sus évoqués comme étant les artisans des mouvements sociaux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Interpellés le 17 janvier dernier et écroués à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, les membres du consortium sus évoqués sont poursuivis pour des motifs « de sécession, hostilité à la patrie, résistance collective et bande armée, entre autres».

«En dépit du dialogue engagé par le gouvernement pour rechercher des solutions aux revendications des enseignants et des avocats des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des extrémistes ont lancé des appels aux villes mortes et organisé dans ce cadre, et à d'autres occasions, des violences et des exactions diverses contre les citoyens et leurs biens».

Selon Issa Tchiroma Bakary, ces deux leaders sus évoqués se sont également attaqués aux forces de l'ordre et aux édifices publics. Les manifestants exigeaient alors de la part du gouvernement, avant toute discussion, la libération des personnes interpellées à la suite des violences survenues à Bamenda le 08 décembre 2016.

C'est également dans le prolongement de la liste des arrestations des leaders annoncée par le Mincom que Paul Ayah Abiné, l'avocat général près la cour suprême, a été appréhendé à son domicile le 21 janvier dernier par des éléments du Sed.

Cette arrestation a fait suite à l'interdiction des activités du consortium et du mouvement sécessionniste du Southern Cameroon National Council (Scnc) et du « Cameroon Anglophone Civil Society Consortium» (Cacsc), dernière entité déclarée illégale, à en croire le Mincom. Le consortium, opérant dans les régions anglophones, a engagé le cabinet Muna and Associates pour défendre ses membres.