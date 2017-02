Burkina Faso: Manif des militaires retraités - Le ministère de la défense sort de son silence

Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Sur le fond, le décret fixant le régime des limites d 'âge pour l'admission à la retraite des agents de la Fonction publique et instituant un congé de départ à la retraite est un règlement dérivé de la loi relative aux statuts de ces derniers et dès lors, il ne peut avoir une existence indépendamment de cette loi dont il ne peut ni restreindre, ni étendre le champ d'application.

Le mardi 24 janvier deux mil dix-sept, le « collectif des militaires retraités entre 2004 et 2015 » a organisé une manifestation, en vue de remettre à Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, une correspondance pour exiger ·

