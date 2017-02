Congo-Brazzaville: Plus de 72 milliards de FCFA pour le budget de la CNSS

La famille et les avocats de l'ex-candidat à la présidentielle André Okombi Salissa s'insurgent… Plus »

De son côté, le président du conseil d'administration de la CNSS, Christian Barros, a déclaré que le problème du règlement des arriérés des pensions accumulés au cours des périodes antérieures se pose toujours avec acuité et l'apurement de la dette sociale des entreprises d'Etat et de l'Etat employeur n'a toujours pas trouvé un début d'exécution.

Outre le budget, Claude Miéré a indiqué que le conseil a adopté également six délibérations dont le plan d'action de la CNSS exercice 2017. Ce plan s'articule autour de trois axes prioritaires : la poursuite de la dynamisation du recouvrement des cotisations sociales ; la promotion de la santé et de la sécurité au travail et l'optimisation de la gestion.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.