Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Car, a-t-elle dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. « Je me réjouis tout particulièrement des principales valeurs que ce plan incarne, notamment la compétence, la rigueur, le sens élevé de la responsabilité, l'esprit d'équipe et la loyauté », a souligné la marraine.

Avant de sonner la mobilisation et de plaider auprès des partenaires techniques et financiers pour le financement du plan, la marraine de la cérémonie, la ministre en charge de l'économie, Hadizatou Rosine Coulibaly/Sori, a salué cette approche du CSC basée sur les résultats.

« Réguler le secteur de la communication afin qu'il contribue davantage à la paix sociale, au renforcement de la démocratie et au développement socioéconomique » et « faire en sorte que les activités de régulation bénéficient d'un pilotage performant, des ressources adaptées et d'un rayonnement optimal » ; tels sont les résultats stratégiques poursuivis par le Conseil supérieur de la communication (CSC) dans la mise en œuvre de son plan stratégique 2017-2021.

Le Conseil supérieur de la Communication (CSC) a procédé, le 31 janvier 2017, à Ouagadougou, au lancement de son plan stratégique 2017-2021. En phase avec les objectifs de Plan national de développement économique et social (PNDES), la mise en œuvre de ce plan permettra à l'institution de renforcer sa gouvernance et de mieux jouer son rôle de régulation du secteur de la communication.

