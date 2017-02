Cameroun: Lions indomptables - Concentration maximale

Les Lions ont repris les entraînements hier à Moanda après deux jours de détente

Les choses sérieuses ont repris dans la tanière après deux jours plutôt relax. Les Lions indomptables ont, en effet, eu droit hier à Moanda, en début de soirée, à leur première séance complète d'entraînement depuis leur qualification pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations 2017, samedi dernier. Il faut dire qu'au lendemain de la victoire face au Sénégal, l'équipe a eu droit à une légère séance avec principalement les remplaçants de la veille.

Lundi dernier, le groupe avait quartier libre après un peu de musculation en matinée dans la salle de fitness de l'Hôtel Heliconia de Moanda, où l'équipe se trouve depuis une semaine déjà. Entre balade, repos et visite des familles, les Lions ont eu le temps de recharger les batteries avant de se replonger dans la compétition. Et depuis hier justement, la concentration est de nouveau de mise, comme le confirme Vincent de Paul Atangana, le Team Press Officer. Un seul objectif dans les esprits : la victoire face au Ghana ce jeudi soir à Franceville.

L'épineuse question des primes, qui anime les débats, est pour le moment reléguée aux oubliettes. Quant aux rumeurs de menaces de boycott des entraînements, elles sont balayées par le Team Press Officer : « C'est entièrement faux ». Les joueurs ont reçu lundi les primes prévues pour la qualification pour les demi-finales, à savoir 3 millions F moins les 11% de taxes. Ce qui fait que les Lions ont perçu au total, de façon cumulée, près de 30 millions F jusqu'à présent.

Toutefois, les joueurs auraient souhaité une revalorisation de ces primes de qualification qui vont décroissantes au fur et à mesure que l'équipe avance dans la compétition. Des préoccupations auxquelles le gouvernement serait en train de trouver des solutions « et on devrait y voir plus clair après le match de jeudi », précise une source interne.

Avant d'ajouter que « les joueurs pensent d'abord à la rencontre contre le Ghana avant toutes autres considérations. Ils sont fiers de jouer pour leur pays ». Et la question ne va certainement pas prendre le pas sur l'enjeu de cette compétition. C'est-à-dire une place en finale que le Cameroun attend depuis 2008.

Sur le vif

Edgar Salli: « On est venu faire un gros tournoi »

Lion indomptable

« On se prépare tranquillement. Le Ghana est favori comme le Sénégal l'était en quarts de finale. On va essayer de faire notre match. Ce statut d'outsider nous permet de jouer avec moins de pression mais on ne va pas se cacher. On est venu pour faire un gros tournoi. On espère continuer comme ça. On s'est bien préparé et il y a aujourd'hui des résultats. Ça ne marche pas toujours mais là, on essaye d'en profiter. Le coach a ramené un peu de discipline. On ne va pas dire qu'il n'y en avait pas mais il a beaucoup insisté dessus. Il nous a demandé d'être toujours prêts à jouer. On respecte ses choix et on essaye de donner le meilleur quand il nous donne notre chance ».

Arnaud Djoum: « Tout est possible »

Lion indomptable

« On essaye de mettre un peu la pression de côté parce que c'est un rêve de vivre ce genre de compétition. Cette victoire contre le Sénégal a vraiment donné de la confiance. Gagner contre une équipe favorite est toujours bon pour le moral. On se dit maintenant que tout est possible. On va se battre pour aller le plus loin possible et ne pas avoir de regrets. On sait que le coach n'a pas peur d'utiliser tout le monde. C'est vraiment positif pour l'équipe parce qu'on sait que tout le monde doit être prêt à jouer. Il peut encore y avoir d'autres surprises en demi-finale dans le onze entrant ».

Fai Collins: "It Will Be A Very Difficult Game"

Indomitable Lion

"We know it will be a very difficult game against Ghana. But to be the Champions of Africa, we have to face the best teams of the continent. Everybody is now looking to us. So we have only one choice: to give our best on the field. About Ondoa, I will just say that he is amazing. Doing what he has done is really impressive. I am very happy for him, knowing that in his club, he is not the first choice. Everybody in the group is proud of him".

Echos

Egypte-Burkina Faso: Elneny absent de la demi-finale

Déjà absent lors des quarts de finale, l'attaquant égyptien Mohamed Elneny manquera également la demi-finale de ce jour, selon son sélectionneur, Hector Cuper. Le milieu de terrain des Pharaons, 24 ans, est en effet touché au mollet. Le joueur d'Arsenal devrait toutefois être sur pied pour le dernier match de son équipe, qu'il s'agisse de la finale dimanche ou du match de classement de samedi.

Un trio sénégalais au sifflet

Malang Diédhiou, assisté de Djibril Camara et d'El Hadj Malick Samba, ont été désignés pour arbitrer la première demi-finale de ce mercredi à Libreville. Le trio sénégalais avait déjà officié lors de la rencontre de poule entre la RDC et le Togo. Les trois hommes restent également sur une belle prestation lors des JO 2016.

Dernier challenge pour Kaboré

Le capitaine du Burkina Faso, Charles Kaboré, a annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de la CAN. A 29 ans, le milieu de terrain souhaite se consacrer entièrement à sa carrière en club. L'ancien Marseillais est en équipe nationale depuis 2006 et est considéré par beaucoup comme le pilier de l'équipe.