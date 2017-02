Cameroun: Chasseurs de CAN !

Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Cette parabole biblique peut bien s'appliquer à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations 2017.

Au départ, elles étaient 16 équipes à se lancer dans la course au titre. Après deux semaines de compétition, il n'en reste plus que quatre. Entre-temps, plusieurs scénarios improbables se sont déroulés, produits, avec des résultats parfois inattendus. C'est cela aussi la « glorieuse incertitude du sport » et du football en particulier. La configuration du dernier carré en lice donne à réfléchir, à la fois sur la vérité du terrain et sur la perpétuation rémanence d'une certaine « tradition » qui veut que lors des compétitions d'envergure, ce sont les grandes équipes (à ne pas confondre avec les favoris virtuels) qui s'affirment positivement.

Ainsi en est-il de la Coupe du monde de football devenue le quasi-monopole de quelques sélections emblématiques comme l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, l'Italie... En ce qui concerne la CAN, la présence de certaines équipes au stade des demi-finales ne doit rien au hasard, même en intégrant le facteur chance. Qu'il s'agisse du Cameroun, de l'Egypte, du Ghana ou du Burkina Faso dans une moindre mesure, chacune d'elles a une histoire, un vécu, liés à la compétition, un palmarès plus ou moins fourni à brandir. Est-il encore besoin de rappeler que le Cameroun, l'Egypte et le Ghana ont remporté en totalité 15 trophées, soit la moitié de tous les titres mis en jeu depuis l'origine de la CAN. Rien d'étonnant si elles occupent les trois marches du podium final. Autre fait intéressant à relever : chacune des quatre équipes présentes en demi-finales a déjà disputé au moins une finale de la CAN.

Il en est ainsi du Cameroun dont la dernière remonte à 2008 face à l'Egypte. Quant à l'équipe d'Egypte absente lors des trois dernières éditions, elle opère un retour spectaculaire et semble bien décidée à remporter un huitième trophée et consolider ainsi son leadership. Le Ghana qui avait perdu la finale de la CAN 2010 à domicile face aux « Pharaons » est le vice-champion d'Afrique en titre. L'équipe du Burkina Faso est loin d'être le petit poucet de service. Trois fois demi-finalistes, les « Etalons » ont fait sensation lors de la CAN 2013 en disputant, pour la première fois, une finale perdue de justesse (1-0) face au Nigeria. A la lumière des expériences du, tout porte à croire qu'en plus du talent, des actions d'éclat et de tout le reste, la haute compétition est aussi une affaire de « tradition ». Quels que soient les résultats des demi-finales, il est fort probable que le futur