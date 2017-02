Cameroun: Thomas Ebogo - « Ce n'était pas un AVC, mais trop de joie »

Père de Joseph Fabrice Ondoa Ebogo, parle de son malaise lors du match Cameroun-Sénégal.

Racontez-nous cette soirée du 28 janvier où vous avez eu un malaise pendant le match de quarts de finale des Lions face au Sénégal... Je regardais le match tout naturellement et après, je me suis mis à penser comment on injuriait cet enfant dans les médias parce que je visionne presque toutes les chaînes. Quand j'ai vu l'exploit qu'il réalisait en stoppant le cinquième tir du Sénégal alors que certains n'arrêtent pas de le critiquer... Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais tellement ému et dans un état de stress indescriptible. Ce n'était pas un AVC mais trop de joie. Maintenant, je vais très bien. Je suis bien à l'aise. Je suis pourtant un sportif moi-même.

Mais je vous assure que c'est la première fois que cela m'arrive. J'ai compris que quand tu as un enfant, si sur 2000 personnes, 1800 le détestent, tu peux te dire qu'il n'est pas mauvais. Malgré les injures allant du début de la compétition à ce jour, les Lions ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je les vois en finale, auréolés du trophée. En attendant la finale, comment comptez-vous suivre cette demi-finale ? Nous suivons en famille, toute la compétition depuis le début. Il n'y a jamais de petit match dans une compétition comme celle-là. Le coach aligne ses joueurs en fonction de l'adversaire et c'est bien.

Mais, je pense que nous, familles de joueurs sommes victimes d'abus des Brasseries parce que leur façon de procéder crée des tensions avec les voisins. Ils arrivent avec quatre ou cinq casiers de bière à l'heure du match. Ils exigent de décapsuler un casier en leur présence pour leur pub .Mais, nous avons souvent une centaine de personnes.

Ils nous mettent dans des problèmes parce qu'après leur départ, même si vous mettez la main dans la poche, les gens vous critiquent. Ils disent que vous êtes chiches. Certains disent même que nous recevons 100 casiers de bière des Brasseries. Ce n'est pas bon... Jeudi, nous comptons laisser notre porte ouverte comme d'habitude. Quelles sont les idées qui se bousculent dans votre tête lorsque vous voyez la prestation de votre fils ? Il a commencé ici à Ekounou, au stade Keka'a. Moi, je le menaçais souvent parce qu'on me disait qu'il fuyait l'école pour aller jouer au ballon. Il assistait souvent à de petits championnats. Les gens qui connaissaient sa maman venaient la voir. Il arrivait à Fabrice Ondoa, de ne pas laver la vaisselle. Il laissait les assiettes pour jouer à son citron.

Quand il rentrait, il disait à sa mère : « Ne me servez pas à manger parce que je sais que je n'ai pas fait mon travail ». Quand l'enfant commence avec quelque chose, il ne faut pas l'intimider. A huit ans, il participe au Festi Eto'o. Je n'étais pas sur place. Il a remporté la finale en stoppant quatre tirs. J'ai entendu parler de sa prestation. Moi, j'aimais Thomas Nkono et Effoudou comme gardiens de but. Il voulait jouer comme eux. Je savais qu'il persisterait. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que ça semble marcher pour lui.