Cameroun: Thierry Metomo - « Les balles arrêtées, facteur déterminant »

Photo: ALLAFRICA

CAN2017: Burkina vs Egypte

Burkina Faso- Egypte, les Burkinabés sont sans complexes, même sans palmarès.

A quoi ressemblera cette première demi-finale? Le Burkina Faso est depuis quelques années, dans un processus qui devrait aboutir à une victoire finale à la CAN et probablement une qualification pour une coupe du monde. L'Égypte est la sélection surprise de ces demi-finales puisque le renouvellement de son effectif a pris du temps pour se mettre en place. C'est l'équipe la plus titrée, mais le Burkina Faso veut et doit confirmer sa prestation de 2013 avec un groupe très prometteur. Dans ce match, le spectacle est assuré car les deux équipes jouent dans le même registre : collectif, attaques rapides et vitesse d'exécution des attaquants sont les similitudes entre les protagonistes.

Les Pharaons lâchent rarement à ce niveau de la compétition mais les Etalons comptent aussi sur des individualités Bance et les frères Traoré sont capables par des exploits personnels de débloquer une rencontre. C'est du 50-50. Donc un match assez équilibré où les balles arrêtées risquent d'être un facteur déterminant pour une victoire. Quelle sera la saveur de l'autre demi-finale, Cameroun-Ghana ? En écoutant les Ghanéens, ils sont revanchards. André Ayew n'a pas sorti cette élimination de 2008 de sa tête et pense que le moment est venu pour démontrer qu'ils ont gagné en maturité. Le coach Grant a déjà la maîtrise du football africain et a compris qu'en plus du physique en Afrique, il faut insister sur l'aspect technique qui garantit le jeu collectif et la cohésion.

Le Cameroun à la particularité d'être le tombeur des grands et l'équipe difficile à superviser pour son style de jeu qui s'adapte plus à celui de son adversaire. Nous aurons droit à une grosse bataille physique surtout au milieu du terrain. Les attaquants du Cameroun muets jusqu'à présent ont un défi à relever car ce n'est pas évident après 210 mn cumulées pour la défense de résister aux assauts d'une grosse attaque ghanéenne. Match très tactique en vue.