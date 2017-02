Burkina Faso: Une intolérance suicidaire

opinion

Malgré des intrusions intempestives dans certains villages situés au nord du pays, la semaine dernière, le Burkina Faso ne reculera pas devant l'islamisme radical.

Au nom de cette doctrine obscurantiste, des hommes armés se sont introduits dans certaines écoles du pays. Ils ont demandé aux enseignants d'abandonner les programmes actuels au profit des enseignements coraniques, sous peine de représailles. Non seulement, le gouvernement burkinabè a dénoncé ces intrusions, mais aussi et surtout, il a redéployé des forces de défense et de sécurité sur le terrain pour traquer les extrémistes médiévaux. Eux qui sont des gens sans foi, ni loi et qui ne pensent qu'à semer la mort et la désolation.

Face à cette intolérance suicidaire, le ministre burkinabè de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, s'est résolument engagé à faire prévaloir l'Etat protecteur qui rassure ses citoyens et veille sur l'intégrité territoriale. Pays de l'Afrique de l'Ouest situé dans la bande sahélo-saharienne et servant comme zone tampon entre le sahel et la zone guinéenne, le «pays des hommes intègres», jusque-là épargné par les attaques touchant la plupart des pays sahéliens fait face depuis 2015 à des assauts répétés sur son territoire.

Pour décourager ces assauts, le chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, avait lancé, il y a quelques mois, une lutte implacable contre le terrorisme. Tout en appelant ses compatriotes à prêter main forte aux forces de défense et de sécurité. Autant la lutte contre l'insécurité est relancée au niveau national. Autant, elle s'impose au plan sous-régional.

C'est donc à juste titre que la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Autorité de développement intégré de la région de Liptako-Gourma qui s'est tenue le 24 janvier denier à Niamey au Niger s'est penchée sur la création d'une force mixte multinationale de sécurisation des frontières entre le Burkina-Faso, le Mali et le Niger.