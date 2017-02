Cameroun: Gerard Dreyfus - « Une CAN indéchiffrable »

L'Egypte et le Burkina Faso, deux surprises en demi-finale? On n'attendait pas l'Egypte. Les Pharaons misent sur leur défense. L'Egypte a joué quatre matches. Elle en a gagné trois fois par un but à zéro.

C'est le football minimaliste. Ça joue solide derrière. Devant, il n'y a personne. Le Burkina Faso est en train de nous refaire le coup de 2013 quand il est arrivé à la surprise générale en finale contre le Nigeria. Deux ans plus tard, il termine dernier. On ne sait pas où donner de la tête avec cette équipe que je compare à la Zambie de 2012. Mais, je crois que les joueurs de cette équipe sont forts mentalement. En plus, ils ont terminé premiers de leur poule devant le Cameroun et le Gabon, l'une des grandes déceptions du tournoi.

L'entraîneur du Gabon découvre l'Afrique. Arrivé trois semaines avant le début du tournoi, il ne connaissait pas ses joueurs. En plus, il ne parlait pas français. Quel regard jetez-vous sur le Ghana? Ce n'est pas une équipe enthousiasmante comme ses devancières. Le Ghana profite des faiblesses et des contreperformances de ses adversaires. Mais, il reste solide. Il ne pratique plus un football festif, offensif, dynamique fait de contre-pieds comme à une certaine époque. Le Cameroun a-t-il une chance de passer? Le Cameroun cherche encore son identité et ne l'a pas encore tout à fait trouvée.

Là aussi, il y a de bons joueurs mais pas d'étoiles comme on en a connues. Le dernier grand joueur que j'ai connu même s'il n' a pas toujours été très bon en phase finale, c'est Samuel (NDLR: Samuel Eto'o). Quand on regarde l'effectif, il n'a pas été remplacé. J'ai vu une défense solide qui m'a séduit. Et puis, j'ai vu un garçon qui s'est révélé, c'est Christian Bassogog. Il est l'une des révélations de cette CAN avec le Gabonais Denis Bouanga. Je ne parle pas des gardiens de but. Je regrette que Fabrice Ondoa soit dans un club (NDLR, FC Séville) où on ne le fait pas jouer.

J'aimerais qu'il vienne en France parce que je suis convaincu que ce jeune garçon peut faire une belle carrière. Contre le Ghana, ce sera très serré. Il faudra marquer. L'attaque pèche encore. J'aimerais qu'il y ait un distributeur au milieu de terrain qui alerte les attaquants. Mais, il n'y a pas de génération spontanée. Propos recueillis par Brice MBEZE, envoyé spécial à Libreville