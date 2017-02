Cameroun: CAN 2017 - Tous fous d'Ondoa

Sur la toile, les Internautes se déchaînent pour le célébrer, des chanteurs encensent son nom.

En boxe, il appartiendrait à la catégorie des Lourds légers (87 kg). Sa tête de gamin qui dort encore le pouce dans la bouche ne semble pas arranger les choses. Joseph Fabrice Ondoa (21 ans ; 1,85m) n'est pas encore auréolé d'un titre de champion d'Afrique. Mais par lui, des néologismes sont nés sur la toile et pas que. Joseph Fabrice Ondoa, par ses prestations successives contre le Gabon et le Sénégal notamment, a conquis le public. C'est la semaine du bilinguisme au Cameroun et les Internautes ont inventé le verbe « To Ondoa ».

D'après eux, il s'agit d'un verbe régulier traduction : attraper, stopper, bloquer. Et le synonyme dans leur jargon est : « to catch, to hold »... N'allez pas chercher les antonymes de ce verbe. Sur les réseaux sociaux, elles veulent toutes l' « épouser » ; l' « aiment » toutes ; lui «donnent tout» et souhaitent qu'il vienne « les chercher ». D'aucuns le citent en exemple et saluent les « valeurs d'ardeur au travail, d'amour du pays et d'humilité » qu'il symbolise. Des photos de profil sont simplement son image, son nom, ou une phrase le célébrant.

D'aucuns le voient bien érigé en «icône nationale». Des vidéos montrant des dames lui faisant la cour sont partagées. Pour les Internautes, Joseph Fabrice Ondoa Ebogo est le « Lion de cœur», le Lion dans «l'âme». Sa « hargne », sa « détermination » sont louées. Il met du temps à trouver la bonne carburation en club (FC Séville), aucun match disputé jusqu'ici, mais chez les Lions, c'est la bête du goal. Un vrai cerbère. Sur la page officielle de Canal + Sport Afrique, la séance des tirs au but entre le Cameroun et le Sénégal (0-0, 4-5) a été vue près de 125 000 fois en début d'après-midi hier avec 1365 partages.

Les 131 commentaires vont dans tous les sens. Mais, les Camerounais, sur le fil de l'actualité souhaitent que « Dieu te bénisse fiston. Tu as écarté la mort à beaucoup de compatriotes. Bonne carrière », lit-on dans l'interface du média français. Au lieu-dit CFTA, Ekounou, « man keka'a », appellation à lui accolée, rend les jeunes fiers.