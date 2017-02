Burkina Faso: Insécurité dans le Soum - Le ministre de l'Education remonte le moral des enseignants

Suite aux menaces proférées aux enseignants des villages de Lassa, Pelem-Pelem et Mehana par des individus armés le mercredi 25 janvier 2017 dans la province du Soum, le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly, a séjourné le lundi 30 janvier 2017 à Djibo. Objectif de cette visite : échanger avec les acteurs de l'éducation et les assurer de la mise en place d'un dispositif renforcé de sécurité afin de permettre de continuer les cours dans les différentes écoles.

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly, et sa délégation accompagnée des autorités administratives, le Directeur provincial de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation du Soum et une forte sécurité se sont allés dans les écoles de Bouro et de Nassoumbou à une quarantaine de kilomètres de Djibo constater de visu l'effectivité de la présence des enseignants à leurs postes dans les écoles, et encouragé et assuré aux enseignants que les dispositifs sécuritaires ont été renforcés afin de leur permettre de travailler dans la quiétude.

«Je suis venu pour témoigner de vive voix le soutien indéfectible du gouvernement. Ce qui s'est passé est inqualifiable et inacceptable. Aux enseignants de Bouro et à Nassoumbou, le ministre a dit toute sa fierté de les voir à leur au poste et toute sa reconnaissance pour ce qu'ils font. « Parce que nous ne devons pas reculer devant ces gens. Je n'attends pas d'eux qu'ils jouent aux héros face à ces gens armés. Je leur demande de faire preuve de lucidité pour se protéger et protéger les enfants. Nous ne pouvons pas céder à ces menaces pour négocier l'éducation de nos enfants et l'avenir de notre pays avec des extrémistes», a-t-il déclaré.

A son retour, le ministre a rencontré tous les premiers responsables de l'éducation et les différents directeurs d'école dans la salle de réunions de la mairie. Au cours de cette rencontre, il a invité les acteurs de l'éducation et les populations à être déterminés à faire face à cet extrémisme. Pour paraphraser Nelson Mandela : «L'éducation est l'arme qu'on puisse avoir pour transformer le monde».

Avant de leur assurer que la sécurité sera renforcée dans les zones menacées, foi du gouvernement. «La sécurité sûre, nous ne l'avons pas encore, il ne faut pas se voiler la face. Mais avec les efforts qui sont faits, nous espérons qu'avec votre propre soutien la paix et la quiétude reviendront». Aux enseignants affectés, il a affirmé que les dispositions seraient prises en collaboration avec les services de la Santé pour un soutien psychologique afin qu'ils soient accompagnés suite à ce traumatisme.