Burkina Faso: Kassoum Ouédraogo, dit Zico - «En 98, il nous avait manqué la fraîcheur physique»

interview

En 1998 quand l'Egypte dominait le Burkina Faso en demi-finales de la 21e Coupe d'Afrique des Nations à Bobo-Dioulasso, il était sur le terrain en tant que premier acteur. Kassoum Ouédraogo, Zico, président de KOSAF FC (club de première division), puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'en souvient comme si c'était hier. Il explique pourquoi les Etalons ont perdu à l'époque, propose des ingrédients pour la revanche ce soir... Entretien.

19 ans après, le Burkina Faso retrouve l'Egypte en demi-finales, et ce après avoir battu la Tunisie en quarts. Souvenir douloureux pour les nôtres, en particulier vous qui étiez ce jour sur la pelouse du stade omnisports (Sangoulé-Lamizana) de Bobo-Dioulasso. Qu'est-ce qui vous avait manqué ?

C'est un souvenir douloureux et désastreux même, car on était parti sur une bonne note après notre brillante qualification en quarts face à la Tunisie. Je me souviens comme si c'était hier, même si cela fait 19 ans déjà. Ce qui nous a manqué, c'était la fraîcheur physique. Je me rappelle qu'après 15 minutes de jeu, j'étais complètement fatigué, comme si je n'avais jamais joué de match de football. D'entrée de jeu, j'avais touché le poteau, manquant d'ouvrir le score, mais après c'était très difficile de poursuivre. En plus on a joué contre une équipe très mature, expérimentée avec dans ses rangs les frères Hossam (Hassan et Mohamed) qui étaient au sommet de leur art, Hany Ramzy qui évoluait en Bundesliga et bien sûr Essam El Hadary, l'actuel gardien des Pharaons. Nous sommes arrivés fatigués à Bobo et on a mal dormi.

C'est vrai qu'on était logés dans de nouvelles résidences, mais il y avait du monde tout autour de nous et toute la nuit, nous n'avons pu bien dormir. C'est quelque part ce qui nous a coûté cher. Il nous a manqué de la fraîcheur physique, parce qu'on a aussi laissé des plumes face à la Tunisie en quarts. Même si on s'est rendus après en avion à Sya, on y est arrivé la veille. Et ce n'était pas évident vu l'environnement, quoique ce fût pour nous soutenir.

Presque vingt ans après, l'histoire se répète, et les Pharaons se dressent de nouveau sur le chemin des Etalons. Pensez-vous que nous avons les moyens d'aller chercher cette victoire ? Quelles sont nos chances ?

A priori, c'est du 50-50. Mais on a du talent devant, Cyrille Bayala, Blati Touré, le phénomène Nakoulma, Bertrand Traoré... Par contre l'Egypte jusque-là a gardé ses cages inviolées, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une équipe inviolable. Le Maroc par exemple l'a dominée sans pour autant concrétiser ses occasions. C'est à nous de mettre au fond les occasions que l'on va se créer, car ils procèderont par des contre-attaques. Je pense que nous avons les moyens de gagner ce match, tant notre jeu est varié, et on peut autant faire mal sur coup de pied arrêté que sur une action construite, en plus de nos contre-attaques, très rapides.

Je me demande aussi si l'Egypte n'a pas laissé plus de force que nous dans son match contre le Maroc, qui était une véritable lutte, qui pis est sur une mauvaise pelouse. Ça pourrait être en notre faveur et c'est à nous d'en profiter. Il y a de la place pour aller en finale. Ce genre de match se gagne sur la fraîcheur physique, il faut savoir récupérer, sinon on passe à côté de notre match. Nous avons tout pour réussir, eux ont une bonne défense et comptent sur un exploit de Mohamed Salah. Alors que chez nous, le danger peut venir de partout et surtout du collectif.

Est-ce possible encore pour Paulo Duarte de surprendre Hector Cuper comme il l'a fait avec Henri Kasperczak, vu que le sélectionneur de l'Egypte est un grand tacticien ?

Duarte est arrivé ici au Burkina ne connaissant pas le football africain, il était un jeune entraîneur découvrant l'Afrique. Au fil des années, il a appris à connaître les Africains et leur football. Il est au quotidien avec ses joueurs et sait donc qui est en forme et qui ne l'est pas. Et c'est sur cette base qu'il a surpris tout le monde face à la Tunisie en alignant Bayala et Touré. On lui tire notre chapeau pour la manière dont il gère le groupe. Vous aurez remarqué qu'il a beaucoup fait tourner son effectif et dispose donc d'hommes encore frais, surtout au milieu et en attaque.

A part le capitaine Charles Kaboré, le commando, dont je salue d'ailleurs les performances, aucun joueur n'a joué tous les matches en entier dans les bastions dont je parle. Mais le football se jouant sur le rectangle vert, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je ne doute pas que Duarte puisse encore nous surprendre agréablement. Je pense aussi que l'apport à ses côtés d'anciens joueurs comme Firmin Sanou, Narcisse Yaméogo et Amadou, Le Rouquain est considérable. Et il faut féliciter tout le monde. S'il y a quand même un conseil à donner, je pense que les Etalons devront marquer vite pour mettre fin à tout suspense, car il ne faut pas laisser les Egyptiens prendre de la confiance.

Un joueur comme Yacouba Coulibaly représente valablement le championnat national. Et même ceux qui l'ont quitté il y a à peine une ou deux saisons dans une moindre mesure. Vous qui êtes président de KOZAF, un club de l'élite, pensez-vous qu'il y a encore des talents à dénicher ?

Je me suis toujours plaint au cours des rencontres de dirigeants. Quand un joueur quitte le Fasofoot et signe en Guinée, en Côte d'Ivoire ou encore ailleurs, il devient automatiquement sélectionnable en équipe nationale A dans les mois qui suivent. Je pense que ce n'est pas en quelques mois-là qu'il est devenu plus compétitif. Il l'était déjà, c'est parfois parce qu'on sous-estime l'élite de notre foot. Mais je tiens à remercier dirigeants et sélectionneurs d'avoir pensé à choisir parmi les joueurs locaux. Notre championnat progresse et est de plus en plus relevé.

Coulibaly d'ailleurs est un ancien joueur de FOGEBU dont je suis membre. C'est une fois au RCB qu'il a été replacé latéral, sinon avec nous il jouait milieu de terrain. Aujourd'hui il s'en sort bien. L'avantage avec les locaux, c'est que les matches de l'équipe nationale constituent des vitrines et ils s'en saisissent pour taper dans l'œil des recruteurs qui suivent plus les sélections que les clubs. Mais je crois maintenant que tout le monde a compris, et même que certains joueurs en perte de vitesse en Europe acceptent de revenir se relancer ici, parce que la compétition est quand même relevée.