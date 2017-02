Algérie: Ligue 2 Mobilis - PAC-USMB et MCEE-RCA à l'affiche de la 19e journée

Alger — Les chocs Paradou AC - USM Blida et MC El Eulma - RC Arbaâ, respectivement pour l'accession et le maintien, seront à l'affiche de la 19e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi.

Le leader paciste qui compte déjà huit longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement, l'US Biskra, mais qui reste sur un semi-echec à domicile contre le MC Saida (0-0), tentera de renouer avec le succès à l'occasion de la réception de l'USM Blida (3e), un concurrent direct pour la montée en Ligue 1.

En revanche, une défaite dans ce match à six points serait plus favorable au club de la Mitidja, car outre le fait de le rapprocher de son adversaire qui le devance actuellement de neuf points, elle lui permettra de creuser un certain faussé avec les nombreux clubs qui se tassent derrière lui, et qui cherchent à lui disputer le denier ticket qu'il détient actuellement pour la montée en Ligue 1.

Le nouveau dauphin, l'US Biskra, auteur d'une large victoire contre la JSM Bejaia (3-0) lors de la précédente journée, n'aura pas la tâche facile pour conserver sa deuxième place au classement, car appelé à effectuer un périlleux déplacement à Skikda, où la JSMS locale (9e) l'attendra probablement d'un pied ferme.

Les débats ne seront pas moins palpitants dans le bas du tableau, particulièrement entre le MC El Eulma (avant-dernier) qui reçoit la lanterne rouge, le RC Arbaâ, dans ce qui se présente comme un duel direct pour le maintien.

C'est effectivement "Le match à ne pas rater" pour ces deux anciens pensionnaires de l'élite qui, même après leur rétrogradation en palier inférieur ont continué à souffrir d'une crise étouffante, ayant fini par les enfoncer dans les abysses de la Ligue 2 Mobilis, à tel point qu'aujourd'hui encore, ils risquent de connaître une nouvelle relégation en Division amateur.

Cette 19e journée propose d'autres duels intéressants qui vaudront le détour, à commencer par le choc JSM Béjaïa - WA Boufarik, entre le 4e qui accueille le 7e, ainsi que CA Bordj Bou Arréridj - ASM Oran, entre le 6e qui reçoit le 12e.

Le match CRB Aïn Fekroun - GC Mascara, entre clubs qui flirtent dangereusement avec la zone rouge s'annonce tout aussi intéressant à suivre, car une victoire permettrait au vainqueur de souffler un peu, en attendant des jours meilleurs.

Les deux derniers matchs au programme de cette 19e journée mettront aux prises le MC Saïda à l'AS Khroub et l'ASO Chlef au Amel Boussaâda.

Toutes les rencontres sont prévues en présence du public, sauf à Béjaïa et Saïda, en raison du huis clos qui pèse sur les clubs hôtes.