Congo-Kinshasa: Sans nommer l'agresseur, Kinshasa passe aux aveux

Alors, d'où vient que la MONUSCO entretienne un flou sur la réapparition du M23 ? Pourquoi ses drones de la MONUSCO n'ont-ils pas été mis à contribution dans le repérage de ces forces négatives signalées dans la zone comprise entre Karisimbi et Mikeno ? Des questions sans réponses. Il est surprenant que la MONUSCO, avec ses moyens militaires et autres, ne soit pas en mesure de confirmer ou infirmer la nouvelle incursion du M23. Cela deux semaines après l'alerte donnée par le gouverneur du Nord-Kivu. Il est temps que la mission onusienne cesse de jouer au spectateur. Son silence est pesant.

En dépit de toutes ces informations, la MONUSCO semble de marbre et n'est pas encore revenue sur sa position datée du mercredi 25 janvier dernier. Certes, le gouvernement est « le responsable au premier chef de la sécurité » sur l'ensemble du territoire national. Cependant, la MONUSCO a reçu mission d'assister le gouvernement dans cette tâche qui consiste à « asseoir la paix et la stabilité » dans le pays. C'est d'ailleurs sur la base de cette mission qu'elle a toujours réclamé une coopération militaire avec les FARDC dans la traque des FDLR, ADF et autres forces négatives qui écument la partie Est du pays.

Que Kampala ait pu identifier les ex-rebelles M23 jusqu'à en donner le nombre exact, soit 101, il y a bel et bien anguille sous roche. La vérité est têtue. Les circonlocutions ne suffisent pas pour éluder une évidence! De surprise en étonnement, c'est de Kigali qu'est venue tout récemment l'information qui confirme le mouvement belliciste des troupes du M23. Et dire Kinshasa s'en est félicité !

Déclaré défait et complètement neutralisé en 2013, le M23 refait surface dans l'Est du pays. Les premières traces de ces rebelles ont été signalées à la frontière ougandaise, avant qu'une trentaine d'entre eux ne soient repérés à la frontière rwandaise.

La nouvelle incursion de ces miliciens qui ont semé la désolation et la mort dans l'Est a poussé Kinshasa à parler déjà d'«une relance de la guerre par le M23 ». Sans nommer l'agresseur, le gouvernement par la bouche de Mende, est passé aux aveux en voyant dans la réapparition du M23 un « regain d'agression contre notre pays ».

