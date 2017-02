Madagascar: Infrastructure - Un projet d'hôtel Novotel à Ivato

Côté investissement, l'infrastructure coûterait 20 millions d'euros au promoteur du projet. Selon les explications recueillies sur place, l'hôtel sera fin prêt pour accueillir ses premiers clients « début 2019 ». « Les travaux proprement dits commenceraient dans les huit prochains mois. Il faut procéder ensuite à la construction du projet, au recrutement et à la formation des ressources humaines », a fait savoir Philippe Baretaud. Puisque les services fournis dans ce Novotel devraient être les mêmes que ceux qui sont proposés ailleurs. Cette formation est nécessaire pour inculquer l'esprit et les standards de services du groupe Accor Hôtels à ses futurs employés.

« Ce projet renforcera nos infrastructures d'accueil pour les prochaines rencontres internationales et le tourisme », s'est réjoui Narson Rafidimanana, ministre auprès de Présidence chargé des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement lors de la présentation de ce projet hier à Ankorondrano.

Le groupe Accor Hotels poursuit son expansion dans la Grande île. Avec la construction de cet établissement de luxe, le premier hôtelier de France disposera ainsi deux enseignes à Madagascar : un Ibis et un futur Novotel. Ce qui serait bénéfique à l'économie du pays en général et du tourisme en particulier.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.