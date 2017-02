Maroc: SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille du Marocain décédé dans l'attaque terroriste du Québec et exprime Ses vœux de rétablissement aux trois blessés

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du citoyen marocain Azzeddine Soufiane, décédé dans l'attaque terroriste perpétrée dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec (CCIC), et des messages aux blessés marocains lors de cette attaque ignoble, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Voici la traduction de ce communiqué:

"Suite à l'attaque terroriste ignoble ayant visé des fidèles à la mosquée du Centre culturel islamique de Québec (CCIC), SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du citoyen marocain Azzeddine Soufiane, victime de cette agression odieuse, exprimant Ses vives condoléances et Sa sincère compassion et implorant le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à ses proches.

Le Souverain a également adressé des messages aux trois citoyens marocains blessés lors de cet acte criminel odieux, MM. Said El Omari, Said Anjour et Mohamed Khobar, leur exprimant Ses sincères vœux de prompt rétablissement".