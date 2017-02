Maroc: Message de condoléances de SM le Roi Mohammed VI au Premier ministre canadien

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, suite à l'attaque terroriste ayant visé dimanche soir des fidèles dans la mosquée du Centre culturel islamique de Québec.

"C'est avec une vive émotion et une profonde consternation que J'ai appris la nouvelle de l'attaque terroriste qui a visé des fidèles dans la mosquée du Centre culturel islamique de Québec, faisant plusieurs victimes", souligne le message royal.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi présente à Son Excellence et, à travers lui, à l'ensemble des familles des victimes et au peuple canadien ami, Ses sincères condoléances et l'expression de Sa profonde compassion, ajoutant que Ses pensées vont aussi aux blessés, auxquels le Souverain souhaite un prompt rétablissement.

"Je tiens également, au nom du peuple marocain et en Mon nom personnel, à condamner avec la plus grande vigueur cet acte terroriste abject, qui a pris pour cible un lieu de culte d'un pays ami, symbole d'ouverture et de tolérance, et à Vous assurer de toute Notre solidarité et de Notre soutien dans cette épreuve", relève le message.