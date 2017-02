Cameroun: CAN 2017 - Les Lions Indomptables encensent leur coach

C'est sans doute la demi-finale la plus attendue de la CAN 2017. Jeudi, le Cameroun affronte le Ghana dans une affiche alléchante, et qui devrait nous tenir longuement en haleine. Vainqueurs en quart du Sénégal, aux tirs aux buts, les hommes d'Hugo Broos ont démontré que malgré leur déficit technique ils savaient jouer de leur physique et de leur efficacité devant les buts.

Les Lions Indomptables commencent sérieusement à y croire après avoir renvoyé le Sénégal chez lui (0-0, t.a.b). Appliqués défensivement face à l'équipe qui déployait le football le plus complet depuis le coup d'envoi de la CAN 2017, les Camerounais ne craignent plus personne. Et il faut dire tout cela est devenu possible grâce à la discipline imposée dans la tanière des Lions Indomptables par le sélectionneur belge du Cameroun Hugo Broos.

«Je crois qu'il a ramené un peu plus de discipline. Je ne vais pas dire qu'avant il n'y en avait pas, mais lui, il a beaucoup insisté dessus. Et on sait que dans le foot, quand il y a la discipline, le reste suit», a déclaré l'attaquant Edgar Salli, à l'issue de l'entraînement dans des propos relayés par l'AFP. «Ce n'est pas un groupe de onze joueurs ou treize joueurs, c'est tout le monde. A l'entraînement, tout le monde se donne à fond. Et chacun essaie de gagner sa place. Et je crois que c'est cette concurrence saine qui permet au groupe de donner ces performances aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Avec sept joueurs importants, qui devaient initialement intégrer le groupe des 23 des Lions indomptables mais qui ont préféré rester en Europe comme Joël Matip (Liverpool) ou Eric Choupo-Moting (Schalke 04), Broos en a profité pour bâtir un groupe homogène et rajeunir l'effectif. «Moi, je n'avais pas encore joué une minute. Il m'a mis (pour le quart de finale) et ça c'est bien passé», a encore appuyé le milieu de terrain Arnaud Djoum. «Tout le monde peut jouer dans l'équipe. En demi-finale, il peut y avoir encore d'autres surprises, mais on est tous prêts et motivés.»

Les Camerounais n'ont à priori pas la qualité du Ghana et vont encore compter sur leur solidarité défensive pour s'en sortir dans cette demi-finale de la CAN 2017.