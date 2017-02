Burkina Faso: CAN 2017 - Burkina-Faso - Egypte, pour un billet pour la finale

Le Burkina-Faso et l'Egypte s'affrontent ce mercredi pour la première demi-finale de la CAN 2017. Un duel entre le finaliste de l'édition de 2013 et le septuple vainqueur de la compétition. Les deux équipes sont effet invaincus depuis le début de la compétition.

Sorti en tête de sa poule, devant le Cameroun autre demi-finaliste et le Gabon pays hôte de la compétition, le Burkina-Faso est sur la bonne voie de reproduire l'exploit de 2013. Les Etalons avaient atteint la finale en Afrique du sud avant de s'incliner devant le Nigeria (1-0).

Cette fois ci les protégés de Paulo Duarte ont bien l'intention de mieux faire dans cette CAN 2017. Les Burkinabè peuvent compter sur des joueurs talentueux comme Bakary Koné, le capitaine Charles Kaboré, Préjuce Nakoulma et l'attaquant Aristide Bancé. Ce dernier a montré jusqu'à présent qu'il peut beaucoup apporter en étant pas titulaire.

Mais la tâche ne sera pas facile pour Charles Kaboré et ses coéquipiers face aux égyptiens qui ont la meilleure défense de cette CAN 2017. La cage gardée par l'expérimenté El Hadary est restée inviolable après les quatre matches disputés par les Pharaons. El Hadary faisait partie de l'équipe égyptienne qui a battu (2-0) le Burkina Faso en demi-finale de la CAN 1998, il y a 19 ans, en terre burkinabè.

Au plan statistique, sur les six rencontres que les deux pays ont eu à disputer entre eux, les Pharaons sont sortis quatre fois vainqueur pour deux matches nuls. Un petit avantage donc pour les hommes d'Hector Cuper.