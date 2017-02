Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'Ivoirien dit non aux Corinthians !

« Il y a beaucoup de rumeurs m'envoyant au Corinthians mais il était important pour moi de parler avec Roberto de Andrade, président de l'équipe, ce que j'ai fait aujourd'hui (mardi). Je lui ai expliqué que, même si je suis très honoré de leur intérêt, mais je ne sens pas que c'est le bon moment pour ce transfert. Je voudrai remercier le club et tous les supporters du Corinthians et leur souhaiter tout le succès pour leur nouvelle saison », a t- il lâché sur son compte Twitter.

Didier Drogba sort enfin de son silence et met fin aux rumeurs l'envoyant au Brésil. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'Impact Montréal, Didier Drogba 38 ans était annoncé avec insistance du côté du Corinthians. L'attaquant ivoirien a donné sa réponse au club paulista via un message publié sur ses réseaux sociaux, notamment Twitter.

