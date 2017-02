Cote d'Ivoire: Gohi Bi Cyriac - L'Ivoirien prêté à Fulham

L'attaquant ivoirien de 26 ans est arrivé à Ostende durant l'été 2015 en provenance d'Anderlecht. Avant cela, Cyriac a évolué pour le compte du Standard de Liège et du club ivoirien de l'ASEC Mimosas. L'an dernier, Cyriac a inscrit 14 buts en championnat pour le compte des Côtiers. Coincé par la présence de Dimata cette saison, Cyriac est devenu le 2e choix d'Yves Vanderhaeghe et n'a plus trouvé le chemin des filets qu'à quatre reprises en Jupiler Pro League.

Gohi Bi Cyriac quitte Ostende pour rejoindre l'Angleterre. Depuis un moment, l'attaquant ivoirien ne reçoit plus beaucoup sa chance au KV Ostende. Dès lors, il a décidé de quitter la côte belge pour passer la Manche et découvrir l'Angleterre. En effet, Gohi Bi Cyriac a été prêté jusqu'au terme de la saison, avec option d'achat, du côté de Fulham lors des dernières heures du mercato hivernal mardi soir.

