Cameroun: Gendarmerie nationale - L'année est lancée

Et ceci ne saurait se faire sans discipline, professionnalisme et formation continue des soldats. Jean Baptiste Bokam a en outre salué la mémoire des quatre militaires récemment décédés à la suite du crash d'hélicoptère survenu récemment à Tchoko près de Bogo dans la région de l'Extrême-Nord .

Toutefois, le SED a tenu à souligner que pour 2017, plusieurs défis restent à relever. Jean Baptiste Bokam appelle à une « gendarmerie de proximité », dont la capacité d'anticipation et de riposte doit être améliorée. Cela se fera par la création de nouvelles unités mobiles et une implantation territoriale plus accrue. Au-delà de la veille contre Boko Haram, les unités mobiles sont aussi appelées, à la lumière des récents événements dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, à « assurer la gestion démocratique des foules et la pratique du maintien de l'ordre à visage humain ».

