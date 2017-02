Cameroun: Notre pays est atteint tous les jours, nos compatriotes se sentent en insécurité...

Le meilleur hommage que l'on puisse leur rendre est de se donner enfin les moyens de gagner la guerre contre le fanatisme islamique dans notre pays et à refuser qu'on nous impose la culture de la haine et de l'horreur qui ne sont pas des valeurs camerounaises.

Au lendemain de l'attentat perpétré hier lundi 30 janvier 2017 ayant fait un mort dans la localité de Ouro-Moussa Kambo dans l'Arrondissement de Fotokol, et celui perpétré aujourd'hui mardi 31 janvier 2017 à Doublé à une vingtaine de kilomètres de Mora, le Cameroun est en deuil et la guerre contre Boko Al Haram n'est pas terminée.

