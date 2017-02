Burkina Faso: CAN 2017 - Quand les etalons font bouger les petits commerces

Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Pour soutenir notre équipe nationale, j'ai décidé, cette fois-ci, d'essayer les produits touchant aux couleurs nationales et aux joueurs», a argumenté Pebgada Abdoulaye, vendeur au grand marché de Ouagadougou. Avant d'ajouter avec le sourire que la demande sera encore plus forte le jour du match.

Si pour les premiers commerçants cités plus haut, cette activité est habituelle, d'autres, par contre, font remarquer qu'elle est provisoire. Ils se sont lancés dans le commerce d'articles des Etalons, juste pour être dans le tempo. «J'ai toujours vendu des vêtements d'hommes et de femmes.

Il y a parmi eux des ministres, des députés, des cadres de l'administration et aussi des citoyens lambda. Et je vous avoue que ça ne désemplit pas » a-t-il ajouté.

En fonction de la matière et du design, les maillots et les polos varient entre 6000 et 8000 F CFA. Quant aux sifflets, drapeaux, bracelets et autres badges, ils vont de 500 F CFA et 1000 F CFA. J'avoue que mes chiffres sont en hausse», s'est-il réjoui sans donner de précision sur ses gains.

«C'est un signal pour dire qu'il ne reste que quelque heures pour entrer dans l'ambiance de ces demi-finales. Le plus important, c'est d'avoir l'amour de son pays et lui apporter tout le soutien dont il a besoin dans les compétitions internationales.

Justement, l'une des zones les plus visitées par les fans des Etalons, c'est bien le grand marché de Ouagadougou. Aux alentours comme partout ailleurs, le match entre les Etalons et les Pharaons d'Egypte semble se jouer déjà.

C'est devenu une tradition. A chaque participation du Burkina Faso aux compétitions internationales , notamment la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ils se spécialisent pour la plupart dans la vente de gadgets, de maillots, de posters aux couleurs nationales, de sifflets, etc.

Ils ont retrouvé leurs produits phares. Les opérateurs économiques et les petits commerçants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, profitent de la belle chevauchée des Etalons pour faire de bonnes affaires. Nous l'avons constaté ce mardi 31 janvier 2017, à la veille des demi-finales de la CAN.

