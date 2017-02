Ile Maurice: Transport public - La NTA débute des inspections dans les gares

Les chauffeurs de bus et de taxi sont prévenus. Les préposés de la National Transport Authority (NTA) se lancent dans des inspections surprises dans les gares routières et les stations de taxis dès la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce une source à la NTA, en précisant viser en particulier les gares de Port-Louis, Quatre-Bornes et Centre de Flacq.

Tout sera passé au crible: l'état des autobus, les émissions de fumée, mais aussi... . les horaires. «Nous allons vérifier si les horaires d'arrivées et de départs des autobus sont respectés. Pour ce qui est des véhicules, s'ils sont endommagés ou en mauvais état, les inspecteurs accorderont un délai aux propriétaires ou opérateurs pour effectuer les réparations et se présenter à un centre de fitness», dit-on à la NTA.

En outre, la NTA veillera à ce que certains règlements soient suivis à la lettre. Exemple: celui qui stipule qu'une alarme doit être installée sur les portes arrière de tous les autobus, y compris les bus scolaires. Il est prévu que plusieurs équipes de quatre inspecteurs - qui seront tous en uniforme - sillonnent les gares et stations de taxis.

Pour les taxis, les inspecteurs s'assureront que les chauffeurs ont tous leurs permis et autorisations, en plus du certificat de fitness du véhicule.

La NTA a démarré l'exercice d'inspection avec les autobus scolaires, suivant la rentrée des classes. Si nécessaire, des ajustements seront apportés «aux horaires, au nombre de bus par région et au nombre d'élèves par autobus, entre autres. On ajoutera plus de bus sur certaines routes.»