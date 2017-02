Ile Maurice: Rassemblement au Jardin de la Compagnie - La demande de Rezistans ek Alternativ rejetée

Les chauffeurs de bus et de taxi sont prévenus. Les préposés de la National Transport Authority… Plus »

«Avek sa kalité azisman la, komiser lapolis pé les pansé ki li pa ditou indépandan ek ki li pé azir pou fer plézir rezim gouvernmantal ki anplas», soutient Rezistans ek Alternativ dans un communiqué émis, mercredi 1er février. Le parti de gauche dénonce également le fait que l'opposition a pu tenir sa manifestation sans respecter de délai et sans que la police intervienne. «Kan lopozision parlmanter ti invit bann dimounn pou manifesté vandredi le 27 zanvyé, li kler ki pa ti ena enn delé set zour, pourtan komiser lapolis pa finn obzekté. Kifer dan ka Rezistans ek Alternativ, komiser lapolis pa finn itiliz so pouvwar diskresioner pou otoriz sa lamars la?.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.