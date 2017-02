Afrique: CAN 2017 - Un Ghana expérimenté face à un Cameroun rajeuni

L'international ghanéen Jordan Ayew change de club. Actuellement au Gabon dans le cadre de la CAN 2017 avec les… Plus »

L'attaquant et capitaine, qui participe à sa 6e CAN consécutive, a été touché à l'aine la semaine dernière. Il avait dû céder sa place lors de la première période du match contre l'Egypte.

« C'est peut-être la rencontre la plus compliquée malgré notre expérience, dit Emmanuel Agyemang-Badu. Pas mal de favoris sont sortis et j'espère que nous ne serons pas emportés par cette épidémie. »

Dans le camp adverse, une séance de tirs au but rappellerait certainement celle de la finale perdue face à la Côte d'Ivoire en 2015. Autant dire que du côté des Black Stars, plus personne n'a envie de goûter à cet exercice périlleux.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.