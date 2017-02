Afrique Centrale: CEMAC - Les économies de la sous-région pourraient rebondir en 2017

En ce qui concerne la République du Congo, son regain économique sera porté par le pétrole, avec l'entrée en production attendue entre mars et avril 2017 du gisement Moho Nord et la montée en puissance de celui de Lianzi. La compagnie Total qui exploite 50% du pétrole congolais, attend une production de 100 barils par jour d'ici la fin de 2017, à en croire sa direction générale.

Ces mesures concernent entre autres, les politiques budgétaires prudentielles, la viabilité de l'endettement, le recours aux financements des partenaires multilatéraux, l'amélioration du climat des affaires et l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la diversification des économies.

Les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) pourraient voir leurs économies rebondir en 2017, grâce à l'ajustement des politiques macroéconomiques et en particulier à la hausse des prix des matières premières.

