Soudan: Minuad/Darfour - Enquête après la découverte des armes dans les bagages d'une unité de force de maintien de la paix

Khartoum fait pression depuis des mois pour que les soldats de la Minuad se retirent du Darfour, assurant que cette région ravagée par la guerre est désormais pacifiée, ce qui ne semble pas convaincre certains diplomates et experts. L'ONU estime que les combats au Darfour ont fait depuis 2003 au moins 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés.

La Minuad « a immédiatement informé les autorités soudanaises concernées et a ouvert une enquête », explique le communiqué. Le Darfour est le théâtre d'un conflit depuis 2003, quand des insurgés issus de minorités ethniques ont pris des armes contre le pouvoir de Khartoum. La Minuad est déployée au Darfour depuis 2007 et compte quelque 20.000 soldats et policiers de plus de 30 pays. La nationalité des soldats suspectés ou visés par l'enquête n'a pas été précisée.

