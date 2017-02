Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'Etoile du Congo accrochée par les Léopards en toute fin du match

L'Etoile du Congo n'était pas passée loin d'un incroyable exploit le 31 janvier, en recevant au stade Alphonse- Massamba-Débat, l'Athlétic club Léopards lors de la 4e journée.

Les Stelliens avaient pourtant fait le plus dur en reprenant l'avantage à la 75e minute grâce à Rox Oyoh. Mais ce but n'a pas suffi d'autant plus qu'Harris Tchilimbou a gâché la fête stellienne en égalisant en toute fin du match (2-2).

La déception de l'Etoile du Congo était énorme. Car à la fin de la rencontre, l'équipe ne retenait que cette fin cruelle : ce temps additionnel qui a permis aux Fauves du Niari d'éviter in extremis une défaite qui se profilait. L'Etoile du Congo n'avait plus battu l'AC Léopards depuis que le colonel Rémy Ayayos Ikounga avait pris les rênes de cette équipe en 2008. Pour leur première confrontation de la saison, elle était bien partie pour briser ce mythe.

Benni Boliko lance bien les débats à la 27e minute sur une frappe pour l'ouverture du score de l'Etoile du Congo. Comme si c'était leur destin du jour, les Stelliens se sont fait rattraper à la 44e minute sur la frappe d'Eric Bokanga. En supériorité numérique depuis la 55e minute après l'expulsion de Carof Bakoua (2 cartons jaunes), les Stelliens ont pourtant dominé la rencontre en se procurant même les plus belles situations mais l'inefficacité des attaquants des vert et or était criante. Parfait Danga seul devant le portier des Léopards dévisse complètement sa frappe à la 58e minute. Eric Yiema non plus n'a trouvé la faille quand il s'est présenté devant les buts.

Entré à la place de Boliko, Rox Oyoh avait résolu à lui seul toutes les difficultés offensives de l'Etoile du Congo dans le dernier quart d'heure. Une magnifique reprise qui échoue dans la lucarne. Dans les dernières minutes du match, la défense de l'Etoile du Congo n'a pas su faire le dos rond face à la pression des Fauves du Niari. Le pire arrive. D'abord sur un exploit personnel de la nouvelle recrue de l'AC Léopards : Imouélé Ngampio. Auteur d'un geste technique impressionnant, c'est lui qui trouve Harris Tchilimbou avant que ce dernier ne coupe la trajectoire de son centre d'une tête imparable. Et puis, juste le temps de remettre le ballon au centre , l'arbitre siffle la fin du match ayant mis aux prises les deux équipes qui se préparent pour des compétitions africaines. C'est bien pour la préparation rassurent les coachs.

« Le souhait était que nous sortions de ce match avec une victoire. Nous avions mené jusqu'à la dernière minute du temps additionnel. Cela fait deux fois que nous prenons des buts dans les ultimes minutes du match comme en témoigne celui que nous avions concédé contre Patronage. Ce sont des matches qui doivent nous servir de préparation. Cela veut dire que vers les dernières minutes nous avions un problème de déconcentration au niveau de la défense. Donc nous prenons cela en compte. Nous allons travailler en conséquence pour réparer tout cela », a commenté Barthlémy Ngatsono, le coach de l'Etoile du Congo.

« Nous nous sommes préparés pour faire un bon match mais le fait qu'on avait été réduit, cela nous a vraiment handicapé sur le plan tactique. Il fallait maintenant réagir sur le plan physique et mental. C' est pour cela que nous avons opté pour un style direct, de plus construire, d'utiliser la puissance et la force de Boukanga pour permettre à la défense de l'Etoile de jouer, devant leur gardien en vue de nous permettre de créer des petits espaces pour faire la différence. Cette rencontre nous a permis de comprendre que le match doit se jouer pendant 90 minutes et il faut rester concentrer », a déclaré Guillaume Sefu Illunga, l'entraîneur principal des Léopards de Dolisie.

Et de quatre pour Otoho

A peine montée en Ligue 1, l'AS Otoho d'Owando ne cesse d'impressionner. Cette équipe ne lâche rien d'autant plus qu'elle vient de signer sa quatrième victoire en autant de matchs en dominant loin de sa base mais à Brazzaville Patronage Sainte-Anne sur un score de 2-1, consolidant ainsi sa place de leader avec 12 points. Le promu démarre la rencontre sous les chapeaux de roue en ouvrant dès la 5e minute le score par l'entremise de Patrick Mukamvula. Patronage Sainte-Anne a rétabli l'équilibre à la 43e minute mais dans la folie de l'égalisation, cette équipe concéde un deuxième but inscrit par Nyeck Elice. L'AS Otoho domine le championnat avec 12 points. Patronage Sainte-Anne s'est fait rejoindre par l'Etoile du Congo 7 points soit une unité de plus que l'AC Léopards.