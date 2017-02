Cote d'Ivoire: Situation économique et financière - La Banque mondiale présente son 4e rapport

Pour la Banque, cet événement sera l'occasion d'ouvrir le débat auxdépartements ministériels et étatiques etc

Le jeudi 02 février, à la Primature, Abidjan-Plateau, la Banque mondiale procèdera à la dissémination de son quatrième rapport sur la Situation Economique en Côte d'Ivoire.

Visant à favoriser un cadre d'échanges publics sur les questions de développement économique, les discussions sur les développements récents et les perspectives de court et moyen terme du pays, l'édition 2017 du rapport mettra "l'accent sur la problématique de l'efficience du système éducatif et sur des pistes de réflexion pour générer une économie plus compétitive et plus diversifiée".

Pour la Banque, cet événement sera l'occasion d'ouvrir le débat auxdépartements ministériels et étatiques, les centres de recherches/universités, les organisations du secteur privé, la société civile, les représentations diplomatiques, les organisations internationales et les media.